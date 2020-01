Das vergangene Jahr bot einige sportliche Höhepunkte. Nun geht es darum, die Mannschaft des Jahres 2019 zu wählen...

Bis zum 19. Januar können Herner Vorschläge einreichen. Das Verfahren verläuft in zwei Phasen. Zunächst werden Vorschläge gesammelt. Im Anschluss verdichtet eine Jury mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Medien und Sponsoren die eingegangenen Vorschläge auf zehn Mannschaften, die zur Wahl gestellt werden. In der zweiten Phase sind dann wieder die Herner gefragt. Vom 27. Januar bis zum 9. Februar können sie ihren Favoriten wählen. Beide Abstimmungen werden online erfolgen.

Das Ergebnis setzt sich zu jeweils 50 Prozent aus der Online-Abstimmung sowie einem abschließenden Voting der Jury zusammen. Alle Herner, die am Online-Voting teilnehmen, erhalten die Chance, Eintrittskarten für die Sportgala am Freitag, 13. März, im Kulturzentrum, zu gewinnen. Erst an diesem Abend wird bekanntgegeben wer die Mannschaft des Jahres ist.

Weitere Informationen:

mannschaft-des-

jahres.herne.de