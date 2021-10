Gerade mal 2 Wochen nachdem Marcus Ziemann vom Tri Team Ruhrpott Herne seine 30. Triathlon Langdistanz hinter sich gebracht hat, lief er am Wochenende ,laut eigenen Angaben, entspannt einen Marathon.

Die 42,2 km spulte Marcus in der Niederländischen Grachtenstadt bei guten Wetterbedingungen entspannt ab. Ohne Druck und Blick auf die Uhr konnte Marcus befreit laufen und die bekannt gute Stimmung der Zuschauer und der anderen Athleten genießen. Ziel war das altehrwürdige Olympiastadion zu Amsterdam welches Marcus in 3:36 Stunden erreicht.