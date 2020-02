Nun geht es weiter in der Fußball-Kreisliga A. Die Winterpause ist vorüber und nach einigen Testspielen geht es jetzt mal wieder um Punkte.

Der BV Herne-Süd war letztes Jahr unglücklich in die Saison 2019/2020 gestartet. Anfänglich war es schwer an Punkte zu kommen und so musste das Team von Trainer Andreas van der Heusen das Feld von Hinten aufräumen. Nach und nach konnte man Punkte sammeln und so auf einem guten 8. Tabellenplatz den Winter verbringen.

In der Vorbereitung auf die weiteren Punktspiele ließ man es angemessen angehen. Im ersten Testspiel musste man sich angeschlagen noch gegen SG Linden-Dahlhausen mit 2:3 geschlagen geben. Danach kamen die Nachbarn der SG Herne 70 aus der Bezirksliga zur Bergstraße. Hier konnte Herne-Süd gut mithalten und siegte am Ende sogar mit 3:1. Das Spiel gegen DJK Ruhrtal Witten fiel dem Sturm Sabine zum Opfer und wurde angesagt. So fand unter der Woche noch ein Test gegen den Bezirksligisten VfB Günnigfeld statt. Auch hierbei konnten die Süder ein gutes Spiel abliefern. Mit 0:0 wechselte man die Seiten und schließlich endete die Partie mit 2:2 und einem guten Unentschieden.

Am Sonntag (16.) kommt der VfB Habinghorst zur Bergstraße. Zu Beginn der Saison wurde Herne-Süd geschlagen, aber im Rückspiel will die Mannschaft zeigen was sie wirklich drauf hat. Um 15 Uhr ist Anstoß am Südpool und Herne-Süd möchte natürlich mit ersten Punkten in den weiteren Saisonverlauf starten. Habinghorst stand zum Winter auf einem 6. Tabellenplatz. Mit einem Sieg kann man Habinghorst zunächst hinter sich lassen und in der Tabelle weiter vorwärts kommen. Somit ein wichtiges Spiel zum Auftakt der Meisterschaftsspiele.