Dreimal zurückgelegen, am Ende einen Punkt mitgenommen. Das ist die Bilanz der 3:4-Auswärtsniederlage nach Verlängerung des Herner EV beim Krefelder EV. Der Ausgleichstreffer zum 3:3 fiel 20 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit.



Angesichts der vielen Ausfälle dürfte der Herner EV mit dem einen Punkt gut leben können. Trainer Danny Albrecht musste auf die verletzten Spieler Dominik Piskor, Nico Kolb, Richie Mueller, Valentin Pfeifer, Maik Klingsporn, Björn Linda und Thomas Gauch verzichten. Der dritte Torhüter Christian Wendler stand ebenfalls nicht zur Verfügung, so dass der eigentlich ehemalige Spieler Janek Prillwitz, dessen Pass noch beim Herner EV vorliegt, als Ersatz einsprang. Immerhin: Colton Kehler war wieder dabei und auch der junge Iserlohner Verteidiger Nils Elten stand dank Förderlizenz für die Grün-Weiß-Roten auf dem Eis.

Zu Beginn der Partie offenbarten beide Mannschaften Probleme in der Verteidigung. Krefeld führte nach acht Minuten bereits mit 2:1. Adrian Grygiel brachte den KEV in Führung (2.). Patrick Asselin vollendete eine Vorlage von Mike Schmitz umgehend zum Ausgleich (3.). Mathias Onckels traf mit einem Schlenzer von der blauen Linie zum 2:1 (8.). Jonas Neffin war dabei komplett die Sicht genommen. In der Folge stabilisierten sich die Verteidigungsreihen, die größte Möglichkeit für den Herner EV hatte Nils Elten, dessen Alleingang aber am Pfosten landete.

Im zweiten Abschnitt musste der starke Jonas Neffin dann Schwerstarbeit verrichten, um den knappen Rückstand zu halten. Der Keeper hielt mehrmals sehr gut und hatte zudem auch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Wenige Sekunden vor Drittelende lief Christoph Ziolkowski alleine auf Nils Kapteinat zu, scheiterte jedoch am Krefelder Schlussmann.

Im Schlussdrittel passierte lange Zeit wenig, Krefeld hielt den Herner EV gut vom eigenen Tor weg und auch die Gäste verteidigten in den letzten 20 Minuten besser. Sieben Minuten vor dem Ende fand Nils Liesegang mit einem tollen Pass Marcus Marsall, der sich diese Möglichkeit nicht nehmen ließ und das 2:2 erzielte. Viereinhalb Minuten vor dem Ende nutzte Adam Kiedewicz einen Abstimmungsfehler in der Herner Defensive und überwand Jonas Neffin mit einem Schuss in den Winkel. Der Herner EV setzte in der Folge noch mal alles auf eine Karte und hatte das Glück auf seiner Seite. Philipp Kuhnekath vertändelte den Puck in der letzten Minute, Liesegang sah erneut Marsall starten und schickte diesen auf die Reise. Hernes Nummer neun schob Nils Kapteinat den Puck durch die Beine und sicherte seinem Team einen Zähler.

In der Verlängerung war es Patrick Demetz, der nach 2:43 Minuten das entscheidende Tor erzielte. Danach jubelte er jedoch direkt vor der Herner Bank, was ihm eine 10-Minuten-Strafe einbrachte und zudem zu einer kleinen Auseinandersetzung zwischen Nils Liesegang und Michael Fomin führte, die beide mit 2+2-Minuten-Strafen honoriert bekamen.

Erfolgreicher verlief am Freitag das Gastspiel des Herner EV beim Herforder EV. Beim 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) überzeugten die Gäste vor allem im Schlussabschnitt.

Der Herner EV verlegte sich im ersten Drittel aufs Konterspiel. Der Herforder EV hatte mehr von der Partie, ohne jedoch gefährlich zu werden. Die Gäste nutzten die erste richtige Chance zum 1:0. Nach eigenem Bully-Gewinn bekam Nils Liesegang die Scheibe direkt zurück und vollendete mit einem präzisen Handgelenksschuss.

Im zweiten Durchgang drückten die Gastgeber mit Erfolg auf den Ausgleich. Christophe Lalonde schnappte sich den Puck hinter dem Herner Tor, zog vor Björn Linda und vollstreckte eiskalt in den Winkel. Doch der Herne EV hatte die richtige Antwort parat. Patrick Asselin erkämpfte sich den Puck im Drittel der Gastgeber, sah den freistehenden Nils Liesegang, der mit einem wunderbaren Pass Marcus Marsall einsetzte, so dass dieser nur ins leere Tor schieben musste. In der Folge drückte Herford auf den Ausgleich, Björn Linda verrichtete Schwerstarbeit. Er vereitelte jede Chance der Gastgeber, darunter zwei Alleingänge.

Im Schlussdrittel rückte Grün-Weiß-Rot nicht von seiner Spielweise ab und machte zudem die entscheidenden Treffer. Denis Fominych nutzte einen Abwehrfehler der Gastgeber zum 3:1, Patrick Asselin erzielte das 4:1, nachdem er sich an der Bande den Puck selbst erkämpfte. Erneut Fominych traf mit den einzigen Überzahltor zum 5:1. Für den Schlusspunkt sorgte die dritte Reihe. Aaron Krebietke spielte den Puck vor das Herforder Tor, Noah Bruns stand richtig und staubte ab.