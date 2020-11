Laura Wallböhmer, eher Mehrkämpferin als Langläuferin beim LC Westfalia, ging im Rahmen des Queenstown-Marathons über die 10 Kilometer an den Start. Unter mehr als 2500 Startern belegte sie Platz 529.

Während in Deuschland das Corona-Virus viele sportlichen Aktivitäten verhindert, hat in Neuseeland das normale Leben wieder Fuß gefasst. So kamen in Queenstown fast 10000 Sportler zusammen, um unterschiedliche Distanzen zu absolvieren.

Wallböhmer, die seit fast einem Jahr durch Neuseeland reist und zurzeit in Queenstown wohnt, nahm die Gelegenheit wahr, sich an einem solch großen Event zu beteiligen. So absolvierte sie die für eine Mehrkämpferin ungewohnten 10 Kilometer auf einer sehr anspruchsvollen Strecke durch eine unfassbar schöne Natur in unter einer Stunde. Wichtiger als die gelaufene Zeit war aber die Tatsache, dass sie gemeinsam mit tausenden Menschen, ohne irgendwelche Einschränkungen diese Veranstaltung mitmachen konnte.