Am Wochenende fanden im ostwestfälischen Lage die diesjährigen westfälischen Ju-gendmeisterschaften statt

Nicklas Droege wurde im Speerwurf der männlichen Jugend U20 seiner Favoritenrolle gerecht und gewann den Titel des Westfalenmeisters. Er kam dabei mit guten 47,91 Meter nah an seine Bestleistung heran.

Beim Kugelstoßen musste er sich wie im vergangenen Jahr nur von Marcel Reisch vom TV Wattenscheid geschlagen geben. Nicklas stieß die 6 kg schwere Kugel genau 14,00 Meter weit. Damit stand er als Vize-Meister zum zweiten Mal auf dem Siegertreppchen.

Erstmalig konnten sich 2 junge Läufer des LC Westfalia für die westfälischen Meisterschaften qualifizieren. Auf der ungewohnt kurzen Distanz von 300m konnten die Mittelstreckler Lasse Kellner und Finn Schüller ihre Persönlichen Bestleistungen verbessern. In ihrer Altersklasse W15 belegte Finn in 44,60 sec den 9. Platz, gefolgt von Lasse auf Platz 10 in 47, 12 sec