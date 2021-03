Drei Tore lieferte Nils Liesegang beim 4:2-Sieg des Herner EV in Rostock ab. Er war gegen die Piranhas damit Mann des Tages, aber auch die Defensive zeigte über weitere Strecken des Spiels eine konzentrierte Leistung.



Der Herner EV gewann das Auswärtsspiel am Dienstagabend bei den Rostock Piranhas mit 4:2 (1:0, 3:2, 0:0) für. Auf das Heimspiel gegen Erfurt am Freitagabend folgt ein weiteres am Sonntag ab 17 Uhr gegen Hamburg.

In Rostock musste Trainer Danny Albrecht auf drei Leistungsträger verzichten. Es fehlten die verletzten Colton Kehler und Richie Mueller sowie Marcus Marsall aus privaten Gründen. Ebenfalls nicht im Kader standen zwei Nachwuchsspieler: Förderlizenzspieler Nils Elten war für die Iserlohn Roosters in der DEL im Einsatz, bei Aaron Krebietke verhinderten schulische Gründe den Trip an die Ostsee. Auf die personelle Situation reagierte Albrecht mit der Versetzung von Christoph Ziolkowski in die erste Sturmreihe.

Und dieser machte seine Sache an der Seite von Nils Liesegang und Patrick Asselin richtig gut. Während der zweiten Herner Unterzahl, Asselin saß wegen Stockschlags auf der Strafbank, schnappte sich Ziolkowski den Puck, legte diesen mustergültig für Liesegang auf, so dass dieser nur einschieben musste (10.). Mit der 1:0-Führung ging es in die Pause.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie deutlich turbulenter. John Dunbar glich mit einer tollen Einzelaktion zum 1:1 (23.) aus, doch keine Minute später war erneut Liesegang zur Stelle. Asselin hatte an der Bande zu viel Zeit und bediente seinen Sturmpartner, als dieser sich im Zentrum freigelaufen hatte. Er ließ Leon Meder aus kurzer Distanz keine Chance.In Spielminute 27 war es Thomas Ziolkowski, der die Scheibe von der blauen Linie flach zum Tor brachte, Meder konnte nur mit dem Schoner abwehren, den Nachschuss verwertete Valentin Pfeifer zum 3:1. Über weite Strecken agierte der Herner EV in der Defensive konzentriert, in einigen Phasen dann aber doch nicht. So verlor Nico Kolb in der 29. Spielminute den Puck unnötig an der eigenen blauen Linie, John Dunbar lief mit Jayden Schubert einen Konter und Rostock verkürzte. Schubert wurde jedoch nur 30 Sekunden nach dem Treffer für einen Check gegen den Kopf von Michel Ackers frühzeitig mit einer Spieldauer-Strafe zum Duschen geschickt. Da sich auch Matthew Pistilli wenig später eine Strafe wegen Beinstellens einhandelte, spielte der Herner EV zwei Minuten Fünf gegen Drei und wieder war es Liesegang, der eine Asselin-Vorlage zum 4:2 ins Tor hämmerte (31.).

Im Schlussabschnitt fokussierten sich die Herner deutlich mehr auf die Defensive. Erneut zeigte Jonas Neffin im Tor eine tolle Leistung und war ein wichtiger Rückhalt für seine Mannschaft. Rostock wurde zwar von Minute zu Minute offensiver, jedoch ohne sich besondere Chancen zu erspielen. Auf der anderen Seite hätte der Herner EV das Ergebnis in die Höhe schrauben können, doch auch hier war der starke Meder im Piranhas-Gehäuse Endstation. An dem Auftreten seiner Mannschaft hatte Albrecht jedenfalls kaum etwas auszusetzen: "Einzig im zweiten Drittel fehlte in der Defensive zu häufig die Zuordnung."