Dreimal Deutscher Meister, einmal Meister der DEL2, Top-Torschütze der DEL2 und Top-Scorer der DEL2 – das ist die Vita von Richard Mueller. Der Stürmer streift sich ab sofort das grün-weiß-rote Trikot über. „Diese Unterstützung wird uns noch mal ganz weit nach vorne bringen“, freut sich Trainer Danny Albrecht.

Der 38-jährige kommt auf drei Meistertitel mit den Eisbären Berlin und auf eine DEL2-Meisterschaft mit den Löwen Frankfurt, die er gemeinsam mit Nils Liesegang erspielte. Mueller war zudem Nationalspieler und zuletzt für die Kassel Huskies in der DEL2 aktiv.

Im Sommer ging der Herner EV eine Zusammenarbeit mit einer Marketing- und Sponsoring-Firma mit ein. Für das Unternehmen ist Mueller im Vertrieb tätig. „Dadurch kam der Kontakt zustande. Er hatte Angebote von anderen Vereinen, wollte aber nur für uns spielen. Das macht uns stolz“, sagt Geschäftsführer Jürgen Schubert.

Auch von sportlicher Seite ist die Neuverpflichtung eine tolle Sache für den Herner EV. „Ich habe noch nie einen so schnellen und fleißigen Schlittschuhläufer gesehen. Er ist topfit“, lobt Danny Albrecht. Aber: „Er hat seit fast sieben Monaten keinen Kontakt mit der Eisfläche gehabt.“ Man wolle den Neuzugang behutsam aufbauen. Sollte die Integration gelingen, verspricht sich der Trainer deutlich mehr taktische Möglichkeiten als in der Vergangenheit. "Mueller schießt rechts. Das wird uns im Powerplay noch mal mehr Flexibilität verliehen und definitiv aufwerten.“ Mueller wird für den Herner EV mit seiner Lieblingsnummer 61 auf das Eis gehen.