Schule einmal ganz anders:

Seit Freitag läuft am Haranni-Gymnasium in Herne die Projektwoche und eines der Projekte heißt:

Was würdest du tun, wenn du dich fithalten möchtest? - Rudern

Und das machen nun ca. 25 Schüler und Schülerinnen der Klassen 6 und 7 mit ihren Helfern und den Lehrern Herrn Herkt und Frau Seeliger am Westhafen beim Ruderverein Emscher. Einige Eindrücke vom ersten Tag finden Sie hier.

Weitere sollen folgen.

Nähere Informationen zum Haranni-Gymnasium und der Projektwoche finden Sie auf der "Homepage des Haranni-Gymnasiums".

M. Seeliger