Zwei weitere Spieler konnte der Herner EV für die Saison 2020/21 verpflichten: Stürmer Noah Bruns und Verteidiger Manuel Malzer.

Noah Bruns, der in der abgelaufenen Saison in 16 Spielen für den Herner EV auflief und dabei auf zwei Assists kam, hat einen Vertrag für ein weiteres Jahr unterzeichnet. Der gebürtige Herner, der im vergangenen Jahr mit einer Förderlizenz für den Regionalligisten EHC Neuwied auflief (24 Spiele, 2 Tore, 3 Assists) soll seine gute Entwicklung fortsetzen. Ob der 21-Jährige erneut mit einer Förderlizenz für eine andere Mannschaft ausgestattet wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen. „Genau wie Maximilian Herz hat Noah Bruns im vergangenen Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht. Beide haben sich richtig reingehängt, viele Kilometer im Auto verbracht und ungemein viel investiert, um sowohl bei uns, aber auch in Neuwied auf dem Eis zu stehen“, sagt Trainer Danny Albrecht.

Mit Manuel Malzer hat der Herner EV außerdem eine weitere Kaderstelle für die kommende Saison besetzt. Der Verteidiger wechselt vom ERC Sonthofen aus der Oberliga-Süd an den Gysenberg. Der 22-Jährige spielte bereits für den SC Riessersee und die Ravensburg Towerstars in der DEL2 und war in den vergangenen beiden Saisons für den ERC Sonthofen in der Oberliga-Süd aktiv.

Verteidiger mit einer guten Spieleröffnung

„Manuel Malzer ist ein großer Verteidiger mit einem guten Aufbauspiel. Zudem ist er läuferisch sehr stark. Ich habe mir viele Spiele von ihm angesehen und freue mich, dass wir ihn von uns überzeugen konnten“, ist Danny Albrecht froh über die Neuverpflichtung. „Er passt sehr gut in unsere offensive Ausrichtung und wird unser Angriffsspiel noch schneller machen.“ Stürmer Noah Bruns ist ein weiterer Neuzugang beim Herner EV. Foto: Herner EV