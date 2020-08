rainingseinheiten, Wettbewerbe, Übungen und Turnierspiele gab es beim dreitägigen Fußballcamp mit des VfB Börnig. Gemeinsam mit der Fußballschule des VfL Bochum hatte der Verein Jungen und Mädchen im Alter von 5 bis 15 Jahren dazu eingeladen.

60 Teilnehmer hatten sich für das Camp angemeldet, davon gehörten 45 dem VfB Börnig an. Die Begrüßung übernahm Benni Adamik, Leiter der Fußballschule. Im Trainerteam befanden sich zum Teil ehemalige Bundesligaspieler. Für den VfL Bochum hatten Frank Benatelli, Christian Schreier und Dariusz Wosz die Fußballschuhe geschnürt. Als besonderer Gaststrainer war aus Hamburg Manfred Kaltz angereist. Daneben gehörte Torwarttrainer Sebastian Weiberg zum Team.

Mit viel Eifer und Spaß gingen die Teilnehmer in die erste Trainingseinheit. Auch am zweiten Tag waren wieder alle Jungen und Mädchen am Ball. Der Höhepunkt waren die Wettbewerbe, in denen die Teilnehmer verschiedene Übungen absolvieren mussten. Mit einer Schussmessanlage wurde außerdem die Ballgeschwindigkeit ermittelt, bevor der Tag mit einer weiteren Trainingseinheit zu Ende ging. Am letzten Tag standen in den entsprechenden Altersklassen kleine Turnierspiele im Mittelpunkt. Anschließen wurden sowohl die Turniersieger als auch die Gewinner der einzelnen Wettbewerben ausgezeichnet.

Zum Abschluss gab es für alle Mädchen und Jungen eine Tüte mit vielen Überraschungen. Darin befanden sich unter anderem eine Kappe des VfL Bochum, Gutscheine für das Fußballmuseum in Dortmund und den Fort-Fun-Freizeitpark im Sauerland sowie eine Süßigkeiten.