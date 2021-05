Am Samstag den 29.5. war es endlich wieder soweit, Training für alle. Nachdem bisher nur die U10 und U13 trainieren durften, nahmen jetzt auch wieder U16, U19 und die Senioren am Trainingsbetrieb teil. Das Training fand nach Auflagen der Stadt Herne in Gruppen und kontaktlos statt. Zunächst übten die U10, U13 und U16, danach waren die Senioren unterstützt von einigen U19 Spieler dran. Es wurden Tempo-, Konditions-, Technik- und Beweglichkeitsübungen gemacht. Die Spieler und Trainer waren mit viel Begeisterung und Leidenschaft bei der Sache. Alle waren froh, dass es endlich wieder losgehen konnte. Eine Überraschung gab es auch noch, jeder Spieler bekam eine neue Trainingstasche geschenkt.

Unter Info@herne-blackbarons.de kann sich jeder melden, der mal mittrainieren möchte.