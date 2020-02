Das Wananas öffnet am Samstag nach gründlicher Sanierung. Zahlreiche Arbeiten wurden in den vergangenen Wochen von den Mitarbeitern und Fachfirmen erledigt. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Wartungs- und Reparaturarbeiten wurden Dusch- und Filteranlagen kontrolliert, die Aktivkohle erneuert und die Schwimmbecken gereinigt. Auch wurde die Zeit genutzt, die Angestellten des Bades in Technik und Sicherheit erneut zu unterweisen.



Für die Zukunft sei man nun wieder gut aufgestellt, konstatierte Lothar Przybyl, Geschäftsführer der Herner Bädergesellschaft. Das Bad und die Sauna haben einen neuen Farbanstrich erhalten, die letzten Spuren des Einbruches im vergangenen Jahr konnten beseitigt und defekte Silikonfugen und Fliesen erneuert werden. Alleine das Ablassen und Auffüllen des Wassers dauerte mehr als eine Woche.

Freier Eintritt mit der Ruhrtopcard



Übrigens: Inhaber der Herner Ehrenamtskarte und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr erhalten 50 Prozent Rabatt beim Besuch des Bades. Wer die Ruhrtopcard besitzt hat für die Dauer von vier Stunden sogar freien Eintritt.