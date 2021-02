Die Tabelle lügt also tatsächlich: Dass die Black Dragons Erfurt stärker als sind als es ihre Platzierung vermuten lässt, unterstrich das Gastspiel des Herner EV.



Der Herner EV verlor auch sein zweites Spiel binnen weniger Tage gegen die Ostdeutschen, die in der Tabelle der Eishockey-Oberliga noch mächtig klettern dürften, wenn sie ihre vielen ausgefallenen Spiele nachgeholt haben. Auf das 3:4 am Sonntag in Herne folgte nun ein 2:4 in Erfurt. Nach einem torlosen ersten Spielabschnitt entschieden die Black Dragons die zweiten 20 Minuten mit 2:0 für sich. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

In Thüringens Landeshauptstadt musste Trainer Danny Albrecht auf die verletzten Stürmer Nico Kolb und Dominik Piskor verzichten. Bereits nach wenigen Minuten schied auch Colton Kehler mit einer Blessur aus.

Im ersten Abschnitt hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten, doch die Torhüter konnten sich auf beiden Seiten in Szene setzen. Marcus Marsall und Maik Klingsporn scheiterten an Konstantin Kessler, HEV-Torwart Jonas Neffin entschärfte unter anderem einen Penalty von Arnoldas Bosas.

Ab dem zweiten Drittel musste der Herner EV auch ohne Richie Müller auskommen, der sich ebenfalls verletzt hatte. Und nun konnten die Gastgeber zwei Überzahlsituationen zu Toren nutzen. Zwar hatte der Herner EV ebenfalls gute Chancen auf einen Treffer, spielte seine Angriffe jedoch nicht konsequent genug aus. Die beste Chance hatte Christoph Ziolkowski, doch bei seinem Alleingang war erneut Konstantin Kessler Endstation.

Erst zehn Minuten vor dem Ende konnte Patrick Asselin in Überzahl verkürzen. Doch Erfurt hatte die richtige Antwort parat. Maurice Keil stellte den alten Abstand wieder her und als Kyle Beach in Unterzahl das 4:1 erzielte, war die Partie entschieden. Daran änderte auch der Treffer von Mike Schmitz bei einer 5:3-Überzahl in der 57. Spielminute nichts mehr.