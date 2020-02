Auf geht es zum achten Firmenlauf der Sankt-Elisabeth-Gruppe. Stattfinden soll er am Donnerstag, 14. Mai, ab 19 Uhr im Sportpark Eickel. Das Wochenblatt sucht wieder Läufer, die sich zu einem Vierer-Team zusammenschließen und vor allem Spaß am Laufen haben sollten!



Der Clou: Die Kandidaten, die wir auswählen, zahlen keine Startgebühr. Wer Teil des Teams Wochenblatt sein möchte, nimmt am 9. März ab 18 Uhr an einer Lauf-Analyse im Hospital St. Anna teil. Am 6. April folgt um 17.30 Uhr ein Training im Sportpark. Der zweite Teil der Lauf-Analyse steht am 4. Mai an. Dann begutachten Experten die Fortschritte der Teilnehmer und geben letzte Tipps für einen tollen Firmenlauf.

Bewerbungen per Mail ans Wochenblatt

Für die Ausstattung geben die Kandidaten bitte ihre Kleidergröße an, sie willigen außerdem ein, dass sie im Wochenblatt mit Text und Bild vorgestellt werden. Bewerbungen gehen per E-Mail (aktion@wochenblatt-herne.de) an die Redaktion.