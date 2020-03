Horst Jopp, 50 Jahre aktives Kleingärtner-Leben

Kleingärtner „Zur Sonne“ ehrten Ihren ehemaligen Vorsitzenden.

Ja, was wäre die Kleingartenanlage ohne Ihren Horst. Ein Kleingärtner der bereits in seiner Kindheit durch seine Eltern infiziert wurde und sich sehr schnell, bereits in jungen Jahren, mit dieser naturverbundenen Aufgabe identifizieren konnte.

Vater und Mutter waren auch aus der damaligen Situation heraus auf die notwendige Zusatzversorgung im Obst- und Gemüseanbau angewiesen und somit die Wegbereiter das auch Ihr Sohn Horst bereits in jungen Jahren nicht nur die elterliche Parzelle sondern auch gleichzeitig bereit war Verantwortung im Vorstand der Kleingartenanlage zu übernehmen.

Ja, er war ein ehrenamtlich Besessener. Wo Aufgaben warteten war Horst Jopp sich nie zu schade diese aktiv anzupacken und weiter zu entwickeln.

Heute im Alter von über 80 Jahren kann er auf eine über 40-jährige Tätigkeit als Vorsitzender der Kleingartenanlage „Zur Sonne“ sowie auf Ämter im Stadtverband, delegierter im Landesverband und als aktives Mitglied bei der freiwilligen Feuerwehr zurückblicken.

Horst Jopp war stets bereit soziale Verantwortung zu übernehmen – ja, er war und ist ein Vorbild für unsere Gesellschaft.