Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Ute Leifert das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Oberbürgermeister Frank Dudda überreichte es im Rathaus.



„Herausragende Leistungen müssen gerade auch in der Pandemie gewürdigt werden“, sagte Frank Dudda zu Beginn der Verleihung. In diesen besonderen Zeiten sei es ihm jedoch nicht möglich, das Ehrenzeichen anzuheften, sondern er dürfe es nur übergeben. Der Oberbürgermeister ließ es sich nicht nehmen, auf den beindruckenden Lebenslauf und das Engagement von Ute Leifert hinzuweisen. Sie erhielt das Bundesverdienstkreuz für ihr jahrelanges Engagement im sozialen und gesundheitlichen Bereich sowie der Entwicklungshilfe.

Die ehemalige Ärztin für Frauenheilkunde ist in ihrem Ruhestand nun bereits seit 15 Jahren ehrenamtlich tätig. Für die Organisation German Doctors war Leifert bereits bei acht Einsätzen im Ausland dabei. Sie half Kindern im philippinischen Manila, im indischen Kalkutta und unterstütze Ärzte im Slum in Nairobi. Dort behandelte die 80-Jährige Patienten, übernahm die Kosten für Rezepte und spendete medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien.

Seit 2008 ist Leifert für Hilfsprojekte in Burkina Faso aktiv. Diese werden gemeinsam durch die Organisationen Ampo, Sahel und die Katrin-Rohde-Stiftung betreut. Die Organisationen betreiben Schulen, Waisenhäuser und eine ambulante Krankenstation im Ort Ouagadougou. Dort werden die Medikamente kostenlos ausgegeben und jährlich 100000 Patienten behandelt. Die Hernerin reist in der Regel an zwei bis drei Terminen pro Jahr dorthin, um dort täglich bis zu 200 Patienten zu behandeln. Hierbei kümmert sie sich besonders um unterernährte Kleinkinder und um junge Mädchen, die von ihren Familien verstoßen wurden.

Leifert sammelte auch Spenden in Deutschland für das Hilfsprojekt. Sie akquirierte zum Beispiel Salbentöpfchen von einem Herner Krankenhaus. Die Töpfchen werden mit in Burkina Faso hergestellter Karitébutter befüllt und verkauft. Die Einnahmen ermöglichten die Ausbildung von Hebammen. Dudda: "Sie schaffen nicht nur Vertrauen in die Menschheit, sondern auch in die Bundesrepublik Deutschland. Sie sind als Botschafterin unterwegs.“