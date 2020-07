Am 1. August 2020 um10 Uhr ist es soweit: Der DRK Kreisverband Herne und Wanne-Eickel e.V. öffnet die Türen zum zweiten Standort der „Lieblingsstücke“ in der 1. Etage im City-Center in Herne. Die Lieblingsstücke sind von Montag bis Freitag von 10:00 – 18:00 Uhr geöffnet. Neu im bewährten Konzept für eine sinnvolle und umweltschonende Weiterverwendung von gut erhaltener Kleidung ist die Kooperation mit der wewole.

Angeboten werden neben dem bereits bekannten Sortiment aus hochwertiger Second-Hand-Kleidung – den Lieblingsstücken – sowie Schuhen, Taschen und Accessoires auch die verschiedenen Produkte aus den wewole-Werkstätten vom „Ruhrpott-Bohne“ über Kaminanzünder bis hin zu Bienenhotels und Hundeboxen.

Auch das Team um die Ladenleitung Barbara Grill bestehend aus ehrenamtlichen Kräften und Mitarbeitern aus Arbeitsmarktprojekten verschiedenen Alters und unterschiedlicher Herkunft wird von Menschen mit Behinderungen unterstützt.

Weitere Ehrenamtliche für die vielfältigen Aufgabengebiete an beiden Standorten – City-Center und Am Buschmannshof – werden noch gesucht: Ob Verkaufstalent, kreativer Kopf, Seelentröster, Sortierprofi oder Fahrer mit handwerklichem Geschick – jeder kann seinen eigenen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Nähere Informationen gibt es telefonisch unter 02325 – 969 408 oder per eMail unter lieblingsstuecke@drk-herne.de. (jm)