Seit dem Jahr 2011 setzt sich die Initiative Wunsch-Weihnachtsbaum für hilfsbedürftige Kinder aus Herne ein. In diesem Jahr kann die gemeinsame Aktion von Herner Sparkasse und dem Verein "Herne hilft" zu Weihnachten die Wünsche von 431 Kindern erfüllen.

An sechs Standorten hatte die Sparkasse in der Vorweihnachtszeit ihre Wunschbäume aufgestellt. Die Bürger konnten in der Sparkassenhauptstelle, der Niederlassung Wanne und in den Geschäftsstellen Eickel, Sodingen, City und Röhlinghausen Wunschzettel von den Bäumen nehmen und damit für bedürftige Kinder spenden. Die Wünsche hatten gemeinnützige Institutionen im Vorfeld ermittelt und der Sparkasse zukommen lassen.

Die Liste der Wünsche im Wert von bis zu 25 Euro reichte in diesem Jahr von Gesellschaftsspielen über Puppen und Puzzles bis hin zu Büchern und Bastelsachen. Viele Kinder wünschten sich warme Kleidung oder Bettwäsche. Rechtzeitig vor Heiligabend übergeben die Wohlfahrtsverbände die Geschenke den hilfsbedürftigen Familien.