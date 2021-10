Die Corona-Pandemie traf und trifft die Menschen in unterschiedlicher Weise, unvorhersehbar in ihrem Ausmaß. Im Erzählcafé im Begegnungscafé des Diakonischen Werks, Altenhöfener Straße 19, erzählt Gerd E. Schug am Mittwoch, 20. Oktober, 15 Uhr, davon, wie er während des zweiten Lockdowns auf den Gedanken kam, dass ein Ort der Erinnerung an die Corona-Pandemie gut und wichtig wäre; so wie zum Beispiel das Pestkreuz in Börnig an die Pest im Jahr 1636 erinnert und bis heute jedes Jahr mit einer Prozession besucht wird.

So einen Ort wollte er auch schaffen. Der Gedanke, eine Linde zu pflanzen, war geboren. In kürzester Zeit gelang ihm ein Marsch durch alle Institutionen, um dieses Vorhaben auf den Weg zu bringen.

Der Nachmittag wird von Anette Pehrsson moderiert. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung bis Dienstag, 19. Oktober, bei Anette Pehrsson oder Stephan Chilla, Montag bis Freitag, 9-13 Uhr, Tel. 02323/496949, oder per E-Mail an a.pehrsson@diakonie-herne.de nötig. Am Veranstaltungstag ist ein vollständiger Impfnachweis, ein Genesenen-Nachweis oder ein tagesaktueller Negativ-Test erforderlich. Das Erzählcafé findet im zweiten Stock statt; ein Fahrstuhl ist vorhanden.