1000 Euro konnten die Schülerinnen Kübra Albayoglu und Lea Dargel von der Erich-Fried-Gesamtschule, Ende vergangenen Jahres gemeinsam mit ihrem Lehrer Anders Krosch an Gerhard Stoll und Nadine Grichel vom Team Herne-Mitte/Abenteuerspielplatz Hasenkamp überreichen.

Der Betrag kam beim Sponsorenlauf am 28. September zustande, der alle fünf Jahre an der Schule stattfindet. Die Schüler laufen dabei rund um das Schulgelände Runden von jeweils einem Kilometer, um über einen vorher abgeschlossenen Sponsorenvertrag Geld für die Klassenkasse und für einen guten Zweck zu erzielen. Als Sponsoren fungieren die Familie, Freunde und Bekannte sowie Unternehmen, die bereit sind, einen vorher festgelegten Geldbetrag pro gelaufene Runde zu spenden.

Die Schülervertretung hatte festgelegt, welchem guten Zweck die diesjährige Spende dienen soll. Entscheidend war dabei wie immer, dass die Spende Kindern zugutekommt und ein regionaler Bezug vorhanden ist.

Viele der Schüler haben früher selbst schon auf dem Spielplatz gerne ihre Freizeit verbracht und einige von ihnen sind mittlerweile sogar regelmäßig als Betreuer dort tätig.