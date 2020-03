In Zeiten des Coronavirus‘ zeigen sich viele Wanne-Eickler und Herner solidarisch und sind für ihre Mitmenschen da.

Auch wer sich nicht kennt, sollte in dieser Zeit trotzdem und JETZT erst recht aufeinander vertrauen. Die am Wochenende gegründete Nachbarschaftshilfe „Herne steht zusammen – Eine Stadt gegen das Coronavirus“ bietet kostenlose Hilfe an.

Wer zur Risikogruppe gehört (über 65 Jahre alt ist, eine Immunschwäche bzw. eine Erkrankung, die das Immunsystem schwächt, hat oder aus anderen Gründen aktuell nicht aus seinen 4 Wänden kann), kann Hilfe beim Gassi gehen mit dem Hund, beim Einkaufen, zum Medikamente abholen o.ä., bekommen.

Für die Hilferufe ist eine Handynummer eingerichtet, von der aus die Hilfe koordiniert wird.

Über die gleichnamige Facebookgruppe werden dann helfende Hände gesucht, damit sich zeitnah jemand findet, der z.B. in Baukau mit Ihrem Hund Gassi gehen möchte.

Die Hilfe ist kostenlos.

Wer Hilfe benötigt, wendet sich bitte an folgende Nummer:

0173 – 8986457

(Montag – Donnerstag zwischen 9 und 18 Uhr)