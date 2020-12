Auf ehrenamtliches Engagement der Herne ist auch in Zeiten von Corona Verlass. Das weiß auch Dagmar Spangenberg-Mades, die stellvertretend für das Zeppelin-Zentrum und das Arbeitslosenzentrum 280 Alltagsmasken in Empfang nehmen konnte.

„Die können wir aktuell gut gebrauchen", freute sich Dagmar Spangenberg-Mades über die Spende. Man werde sie an Besucher der Einrichtung verteilen, kündigte die Leiterin des Zeppelin-Zentrums bei der Übergabe der Spende an. „Es freut mich, dass wir mit unserer Arbeit die Menschen ein bisschen unterstützen können“, ergänzte Hetham Hasan von der Änderungsschneiderei Teli. Gemeinsam mit seinem Bruder Dilschad Hasan und Eman Alassadi nähte er in seiner Freizeit gemeinsam die Masken.

Nach der Pandemie werden die drei Unterstützer zu einem Rundgang durchs Zeppelin-Zentrum eingeladen. „Unsere Arbeit hat sich durch Corona stark verändert. Viele Angebote mussten unterbrochen oder eingeschränkt werden“, so Spangenberg-Mades. In der Vergangenheit besuchten viele Bedürftige den Mittagstisch oder andere Veranstaltungen. „Da diese Menschen im Moment nicht zu uns kommen können, haben Ehrenamtliche einen Lieferservice ins Leben gerufen, der circa 20 Personen mit Lebensmitteln, einer warmen Mahlzeit täglich, Hygieneartikeln und aufmunternden Geschichten versorgt."

Eine finanzielle Unterstützung erhält das Zeppelin-Zentrum übrigens aus einem Fördertopf. Landesmittel zur Unterstützung ehrenamtlicher Aktivitäten zur Bewältigung der Corona-Krise wurden auch in diesem Fall bewilligt. „Hier stehen für ehrenamtliche Projekte in Herne noch weitere Fördergelder zur Verfügung“, rührt Beate Tschöke vom Ehrenamtsbüro der Stadt noch einmal kräftig die Werbetrommel. Gefördert werden können bestehende oder neu entstehende ehrenamtliche Aktivitäten, die Senioren, erkrankte oder in Quarantäne befindliche Menschen oder auch Familien, die durch die Corona-Situation in Not geraten sind, unterstützen.

Die Projekte können mit bis zu 1500 Euro gefördert werden. Doch die Zeit drängt. Die Förderung muss bis zum 14. Dezember erfolgt sein. Es können aber auch Projekte rückwirkend gefördert werden, die seit dem 24. März angelaufen sind. Beate Tschöke beantwortet dazu unter der Telefonnummer 02323/161716 Fragen.