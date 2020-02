Zu Beginn des Rathaussturmes bat Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda die Karnevalisten um einen kurzen Gedenkmoment für die Opfer von Hanau. „Trotzdem lassen wir uns die Freude am Karneval nicht nehmen“, so das Stadtoberhaupt am Donnerstag, 20. Februar 2020.

Am Ende hatten es das Herner Karnevals-Prinzenpaar Andreas I. und Jennifer I. mitsamt Entourage geschafft. Das Rathaus wurdet gestürmt und die Macht in Herne hatten die Närrinnen und Narren der 1. Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe) übernommen.