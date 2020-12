Eine Jugendbewegung in über 200 Ländern

Die einst von Lord Baden-Powells gegründete Pfadfinderbewegung blickt bereits auf eine über 100 jährige Geschichte zurück.

Deren Ziele die Förderung der Entwicklung junger Menschen durch die Übernahme von frühzeitiger Verantwortung, Erziehung zur Selbstständigkeit um letztendlich die Persönlichkeit positiv zu beeinflussen.

Die Gruppenarbeit findet in den altersgerechten Stufen Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover statt deren Höhepunkte in der Jugendarbeit häufig viele gemeinsame Zeltlager verbunden mit der Selbstversorgung, den Lagerfeuerrunden, Nachtwanderungen, Schnitzeljagden auch in kleinen Gruppen (Sippen) sind.