Postbeamter heiratet Bürgerliche, wie man früher so schön gesagt hat.

Anlässlich Ihrer Hochzeit spendete das Brautpaar Ralph und Ivonne Vortkort an den Verein Vielfalt e.V. Die Hochzeit fand am Samstag den 21.8.2021 in einer Herner Gaststätte mit Freunden und Bekannten statt. Das Brautpaar wollte durch diese Spende auch einem ehrenamtlichen Verein an Ihrem Ehrentag teilhaben lassen und hat sich aus diesem Grund schon lange vorher dazu entschlossen.

Ralph Vortkort war der Verein durch seine lange Zustellertätigkeit in dem Bereich des Vereinssitzes bekannt und die Eheleute waren sich einig besonders an diesem Tag etwas für den guten Zweck zu machen.

Auf dem Foto von li nach re Anton Preissig (Vorsitzende Vielfalt e.V.), Ralph und Ivonne Vortkort.