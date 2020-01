Der Herner Verein Sunrise-Ruhr e.V. hat auch im neuen Jahr 2020, ein umfangreiches Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche aus Herne und Umgebung im Programm.

An drei Wochentagen, dienstags, mittwochs uns donnerstags, jeweils ab 16 Uhr gibt es zahlreiche Arbeitsgemeinschaften rund um Themen wie Tanzen, Theater, Zirkus, Selbstverteidigung, Musik oder Kreativ. Auch eine eigene Teeny-AG namens Klartext, sowie das christliche Projekt, "Glaub mit mir" sind ebenfalls im wöchentlichen Angebot mit dabei.

Aktuell sind 35 Kinder im Verein fest angemeldet und treffen sich regelmäßig in den Vereinsräumlichkeiten an der Mont-Cenis Straße, in Höhe des Herner Stadtgartens.

Bei Interesse oder Fragen, können Sie sich direkt ans Vereinsbüro, unter der Rufnummer 02323/ 39 888 06 oder per E-Mail an kontakt@sunrise-ruhr.de , wenden.