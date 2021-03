Übergabe einer Lebensmittelspende von Ruhrwerk e. V. an die Herner Tafel am Samstag, 27. Februar 2021

Frische-Spende von Ruhrwerk e.V. an die Tafel

Nach einem erneuten Hilferuf der Herner Tafel haben die sieben Frauen des Vereins Ruhrwerk reagiert und am 27.2.2021 eine große Lebensmittelspende organisiert.

Frisches und vitaminreiches Obst und Gemüse, Kartoffeln und Zwiebeln – es wird bei der Tafel immer dringend gebraucht- kauften die Ruhrwerkerinnen palettenweise bei regionalen Erzeugern und Händlern. „Wir hatten das Glück, dass uns sowohl der Castroper Früchtegroßhandel Heinzerling, wie auch Thomas Gerner vom Bottroper Agrargroßhandel Stadtmann sehr unterstützte“, freut sich Vereinsvorsitzende Cordula Klinger-Bischof. Eine zusätzliche Spende über 600 Kg Mehl hat die Tafel dem Engagement von Ingeborg Wahle von Roland Mills United zu verdanken.

Sie sind immer wieder gern gesehene Gäste an der Bielefelder Straße 145: „Eine tolle und treue Truppe“ nannte Heinz Huschenbeth, stellvertretender Vorsitzender der Herner Tafel die Ruhrwerkerinnen. „Die Lebensmittel sind dringend nötig und füllen unser Lager wieder“, so Huschenbeth, der sich im Namen des Vorstandes für die erneute großzügige Spende bedankte. „Es ist leider so, dass wir an manchen Tagen nicht alle versorgen können, die hier vorbeikommen.“

Ruhrwerk e.V. sammelt seit 2010 Gelder für eigene Förderprojekte, die es Herner Kindern ermöglichen, gezielt ihre geistige und körperliche Entwicklung zu stärken. Wöchentlich nehmen in der Regel bis zu 350 Jungen und Mädchen an Projekten, wie z.B. Reittherapien, Achtsamkeitstrainings oder schulischer Nachhilfe teil. „Leider lässt Corona zurzeit immer noch sehr beschränkte Projekt-Aktivitäten zu“, bedauert Cordula Klinger-Bischof, die sich wie ihre Mitstreiterinnen umso mehr freute, zahlreichen Familien über die Tafel helfen zu können.

Die Ruhrwerkerinnen unterstützen aber nicht nur direkt – auch durch ihr dicht geflochtenes Netzwerk finden immer wieder Spenden den Weg nach Holsterhausen.

Nach der Spende ist vor der Spende: „Wir sind immer für jede Unterstützung dankbar“, betont Heinz Huschenbeth. „Der kleinste Beitrag – ob Geld oder Lebensmittel, ob von Privatleuten, Verbänden oder Unternehmen – hilft uns zu helfen.“

veröffentlicht durch KSH Service Herne Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit