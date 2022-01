Die Wohn-Landschaft für Ältere wird immer bunter. Gerade Gemeinschafts- und Generationenprojekte finden riesiges Interesse in allen Bevölkerungskreisen und nicht nur in der Stadt. Es ist ein richtiger Megatrend neuer Alters- und Wohnentwürfe in faszinierender Bandbreite: Viele suchen gemeinschaftliches Wohnen. Über die neuesten Trends berichtet in einem Online-Vortrag am Mittwoch, 26. Januar, 19 Uhr, der Alterns- und Wohnforscher Prof. Ulrich Otto.

Viele wünschen sich eine so genannte Hausgemeinschaft: mit Gemeinschaftsräumen, aber in eigenen Wohnungen. Inzwischen sind aber auch wieder in richtigen Wohngemeinschaften häufiger oder Mischtypen wie dem Satellitenwohnen. Immer mit selbst gewählten Nachbarn. Oft in Baugruppen, aber immer mehr auch Genossenschaften.

Pflege-WG bis Stadtteilentwicklung

So werden mancherorts ganze Stadtteile entwickelt. Andere öffnen ihre Einliegerwohnung mietfrei für Studierende, die dafür für jeden Quadratmeter eine Stunde pro Monat helfen. Und selbst Pflege-WGs setzen sich immer mehr durch, die gerade nicht Kleinstheime sein wollen. Sondern Wohnorte, in denen über Regeln und neue Bewohnende gemeinsam entschieden wird und die Pflege nur als Gast ins Haus kommt.

Die Volkshochschule (VHS) bietet die Veranstaltung in Kooperation mit der VHS Böblingen-Sindelfingen an. Anmeldung per Email an vhs@herne.de mit der Kursnummer 2129 und dem Veranstaltungstitel Silverhousing - Die Zukunft gemeinschaftlicher Wohnexperimente der Generation 50 plus.

Die Teilnahme ist kostenlos.