Ein deutliches Signal für den Erfolg der Firma Heitkamp und ein klares Bekenntnis zum Standort war die Grundsteinlegung für einen Neubau: In Sichtweite des Förderturms der ehemaligen Zeche Pluto lässt die Firma ein klimafreundliches Verwaltungsgebäude errichten.



„Ich freue mich darüber, dass die rund 127-jährige Tradition hier fortgeführt wird und ein modernes Verwaltungsgebäude entsteht", betonte Oberbürgermeister Frank Dudda in seiner Rede zur Grundsteinlegung. Diese Entscheidung sei ein sichtbares Zeichen für das Comeback von Heitkamp und unterstütze die Bestrebungen einer zukunftsgerichteten Stadtentwicklung.

Mitglieder aus der Geschäftsführung des Unternehmens, Vertreter der Stadt und die Bauleitung befüllten eine Zeitkapsel für den Grundstein. Sie legten eine Tageszeitung, ein Stück Kohle, ein Heitkamp-Modell, einen silbernen Kumpeltaler und den Bauplan hinein.

Unternehmen bietet Ladestationen für E-Mobilität an



Insgesamt beschäftigt Heitkamp 400 Mitarbeiter deutschlandweit. Bis zu 140 von ihnen sollen schon Ende des Jahres in das neue Verwaltungsgebäude ziehen. Auf 4000 Quadratmetern sollen sie moderne Büroräume bekommen. Geplant ist, auf drei Etagen eine Mischung aus unterschiedlich großen Büroräumen zu bauen: Einzelbüros, aber auch größere Einheiten für die Zusammenarbeit in Teams. Das dreigeschossige Gebäude wird als Niedrigenergiegebäude in Kombination mit Photovoltaik errichtet, Klimaparkplätze gehören ebenso zum Konzept. Auch Ladestationen für E-Bikes und E-Autos sollen gebaut werden.

Insgesamt soll das Areal, auf dem die RAG beheimatet ist, den Strukturwandel des Ruhrgebiets symbolisieren. Unter dem Förderturm entsteht ein Gewerbepark, in dem Heitkamp und die RAG-Leitwarte bald innovative Nachbarn bekommen sollen.