Die Regionale Ausbildungskonferenz (RAK) für das zentrale Ruhrgebiet startete kürzlich eine Crossmedia-Kampagne. Ziel ist es, junge Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch möglich ist, in diesem Jahr eine duale Ausbildung zu starten.

Der Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen hat sich durch Corona deutlich verändert: Viele Jugendliche sind weiterhin auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz; Unternehmen, vor allem im Handwerk, suchen noch Auszubildende. Um jungen Menschen beim Start ins Berufsleben vielfältige Chancen und Möglichkeiten aufzuzeigen, hat sich das Land gemeinsam mit Partnern entscheiden die Initiative "Wir bilden aus" zu starten. RAK-Teilnehmer sind neben der Industrie- und Handelskammer unter anderem die Kreishandwerkerschaften, Arbeitgeberverbände, Arbeitsagenturen und Jobcenter sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB).

Wie können junge Menschen schnell und effizient über ihre bevorzugten Kommunikationskanäle erreicht werden? Die Regionale Ausbildungskonferenz und der Beirat für regionale Beschäftigungsförderung für das mittlere Ruhrgebiet haben eine Website veröffentlicht, um Schulabsolventen den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern.

Am Ende dieses Textes befindet sich ein Link zur Kampagne. Bei der Homepage handelt es sich um ein nicht kommerzielles Angebot, das jungen Menschen einen umfassenden Überblick über die Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt geben soll. Auf der Homepage vorhanden sind unter anderem Ausbildungsmessen und Veranstaltungen, Beratungs- und Scouting-Formate sowie Matching-Portale, um Bewerber für Praktikum und Ausbildungsstellen mit Unternehmen und Institutionen zusammenzubringen. Keven Forbrig, Leiter der Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet, die für die Pflege der Website zuständig ist. Keven Forbrig ist als Leiter der Regionalagentur Mittleres Ruhrgebiet für die Pflege der Website zuständig. Er weist daraufhin, dass an dem Online-Auftritt zurzeit noch gearbeitet werde, aber auch über diese Phase hinaus soll er stets aktualisiert werden: "„Tipps, Wünsche und Veranstaltungshinweise nehmen wir sehr gern auf."

Unter anderem die HCR wird auf ihren Bussen auf die Kampagne aufmerksam machen. Auf mehreren wurde ein Motiv angebracht. Es soll zwei Monate hängenbleiben. Weitere Plakate wurden an Weiterführende Schulen verteilt.

Weitere Informationen:

wirbildenaus.ruhr