Die Corona-Pandemie hat spürbare Folgen fürs Handwerk: Umsatzeinbrüche, Zulieferengpässe, Auftragsstornierungen. Auch die Personal- und Ausbildungssituation ist unmittelbar betroffen. Welche konkreten Auswirkungen die Situation für die Betriebe im Kammerbezirk Dortmund hat, ist im Rahmen einer Sonderumfrage eruiert worden.

Nur noch 84 Prozent (Herbst 2019: 92 Prozent) der befragten Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage mit gut oder zufriedenstellend. 82 Prozent rechnen mit einer guten Entwicklung in den kommenden sechs Monaten. Berthold Schröder, Präsident der Handwerkskammer Dortmund, zu deren Gebiet auch Herne gehört: „Corona hinterlässt auch im Handwerk Spuren. Zwar sind manche Bereiche vergleichsweise gut durch die letzten Monate gekommen, allen voran das Bau- und Ausbaugewerbe, und es gab auch schon erste Zeichen der Erholung, doch gerade die Betriebe der personenbezogenen Dienstleistungen und die Nahrungsmittelhandwerke hat es so schwer getroffen, dass die Verluste nicht mehr aufzuholen sein werden." Die Eigenkapitalreserven vieler Unternehmen seien durch den Lockdown im Frühjahr zumeist aufgebraucht, ein weiterer Substanzverlust wäre vielfach existenzgefährdend, so Schröders Einschätzung. „Die Hilfsprogramme von Bund und Land sind wichtige Stützen, aber sie werden die Folgen der Krise nicht voll abfedern können. Deshalb ist es immens wichtig, dass jetzt alles getan wird, um das Infektionsgeschehen nachhaltig einzudämmen. Andernfalls wird der wirtschaftliche Schaden schlimmer sein als damals bei der Finanzkrise.“

Auf die Frage der Handwerkskammer Dortmund, welche Unterstützungsangebote seit Ausbruch der Corona-Krise von Unternehmen in Anspruch genommen wurden, verteilen sich die Antworten wie folgt: 44 Prozent der Betriebe haben die Soforthilfe von Bund und Land in Anspruch genommen, 13 Prozent baten um Stundungen bei Forderungen vom Finanzamt, Sozialversicherungsträgern, Vermietern oder Auftraggebern, um ihre Liquidität kurzfristig zu sichern. 27 Prozent der Befragten haben zur Erhaltung von Arbeitsplätzen Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen oder tun dies noch immer.

Vor allem zu Beginn der Pandemie seien viele Unternehmer verunsichert gewesen und hätten vorsichtshalber Kurzarbeitergeld beantragt. Zwar hätten sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bestätigt, doch die Folgen eines zweiten Lockdowns dürften auch das Handwerk treffen, so die Erwartung vieler Geschäftsführer und Inhaber von Firmen. "Ich gehe davon aus, dass sich die anfängliche Bereitschaft, in Eigentum und Wohnumfeld zu investieren, nun mit der andauernden Pandemie in eine Vorsichts- und Abwartungshaltung wandelt", sagt Udo Fischer, Inhaber einer Firma für Bad und Heizung in Hamm.

Im Bereich der Ausbildung sind derzeit keine klaren Trends auszumachen. Fakt ist: Lernen im Betrieb und in der Schule gestaltet sich aufgrund der Pandemie schwierig. Tatsächlich plant laut Umfrage nur jedes zehnte Unternehmen aufgrund von Corona sein Engagement in Sachen Ausbildung zu reduzieren. 4 Prozent der Firmen wollen ihre Bemühungen intensivieren. Gut die Hälfte der Betriebe bildet aus wie zuvor. Und rund ein Drittel tut dies unverändert nicht. Zu Kündigungen von Auszubildenden während der Corona-Pandemie kam es nur bei 0,7 Prozent der Befragten. Bei 1,6 Prozent der Unternehmen wurden Auszubildende in Kurzarbeit geschickt. 1,8 Prozent wurde gelegentliches Home-Office oder mobiles Arbeiten gestattet.

Vergleicht man innerhalb des Kammerbezirks die fünf Bezirke der Kreishandwerkerschaften miteinander, ergibt sich folgendes Bild: Die gedrückte Stimmung wird überwiegend geteilt. Leicht positiver sehen die Betriebe aus Hagen und der Hellweg-Lippe-Region die aktuelle Lage. Die Erwartungen sind in allen Bezirken jeweils schlechter als die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage. Im Raum Dortmund/Lünen liegen beide Werte bei 80 Prozent und damit im Kammerbezirk am niedrigsten.

Je nach Branche ist das Stimmungsbild unterschiedlich. 29 Prozent der Betriebe im Bauhauptgewerbe geben an, dass sich ihre Auftragslage in den vergangenen sechs Monaten trotz der Pandemie verbessert habe. Im Ausbaugewerbe bezeichnen 63 Prozent der Betriebe ihre Geschäftslage als gut. Kreishandwerksmeister Christoph Knepper: „In dieser Situation haben viele Menschen die Dienstleistungen der Handwerksbetriebe vor Ort wieder richtig zu schätzen gelernt."