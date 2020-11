Elf Tage hat der Transport auf dem Wasserweg von Berlin aus gedauert, in der vergangenen Woche kam die Gasturbine für das neue Kraftwerk an. Im Sommer 2022 soll die Anlage in Betrieb gehen. Betreiberin ist die Steag.

Das 457 Tonnen schwere Herzstück der Anlage ist im Gasturbinenwerk von Siemens Energy unweit des Berliner Westhafens gefertigt worden. Mit der Installation der Turbine hat der Neubau einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Inbetriebnahme bis Sommer 2022 erreicht.

Weitere Turbinenteile und Komponenten der Kesselanlage werden in den kommenden Wochen über den Rhein-Herne-Kanal angeliefert und dann nach und nach verbaut. Die Dampfturbine, der Generator und einige separate Bestandteile der Turbine sind bei Siemens Energy im nahegelegenen Werk in Mülheim an der Ruhr gefertigt worden. "Sie erreichen uns in diesen Tagen ebenso per Schiff, wie die in China produzierte Kesselanlage“, sagt Projektleiter Kai Uwe Braekler. Die Kesselanlage kommt zerlegt und auf dem Seeweg bis nach Rotterdam. Dort erfolge dann die Umladung auf Binnenschiffe, die die Teile nach Herne bringen. „Insgesamt“, so Braekler, „laufen bis Jahresende etwa 15 schwerbeladene Schiffe unsere Baustelle an, um Kraftwerksbauteile anzuliefern.“ Gerade angesichts der erheblichen Einschränkungen des Welthandelns aufgrund der seit Jahresbeginn zunächst in Teilen Chinas und schließlich weltweit grassierenden Corona-Pandemie sei das ein großer Erfolg aller Beteiligten.

Für den Energiekonzern hat das entstehende Kraftwerk eine große Bedeutung: "Wir sichern damit mittel- und langfristig die klimaschonende Fernwärmeversorgung für rechnerisch mehr als 200000 Haushalte im Ruhrgebiet“, so Joachim Rumstadt, Vorsitzender der Steag-Geschäftsführung.

Die Anlage arbeitet gemäß dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Sie erreicht eine Leistung von etwas mehr als 600 Megawatt Strom und 400 Megawatt Wärme. Dank dieser Technik beträgt der Brennstoffnutzungsgrad 85 Prozent. Perspektivisch ersetzt das Kraftwerk einen zurzeit noch am selben Standort betriebenen Steinkohleblock. Damit wird der Kohlendioxidausstoß von Steag künftig weiter zurückgehen, nachdem das Essener Energieunternehmen von 1990 bis 2020 bereits annähernd 80 Prozent seiner Emissionen dauerhaft eingespart hat.