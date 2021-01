Besonders die Existenzgründer und junge Unternehmen sind von den Corona-Auswirkungen betroffen. Gerade in solchen Zeiten wird deutlich, wie wichtig eine gute Vorbereitung auf die Selbstständigkeit ist.



Um trotz Corona bestmögliche Unterstützung zu bieten, hat Herne.Business in Kooperation mit dem Kreis Recklinghausen das kostenlose Seminarangebot „Starten in Herne und im Vest“ der aktuellen Situation angepasst: Im ersten Halbjahr finden alle Veranstaltungen online statt. Auch die Anzahl der Webinare ist erhöht worden.

Am 25. und 26. Januar findet zum Beispiel von 16.30 bis 18.30 Uhr ein Webinar zur Einnahmen-Überschuss-Rechnung statt: Es erläutert diese Form der Gewinnermittlung einfach und passend. Dazu gibt das Seminar zahlreiche Beispiele aus der Praxis.

Nicht nur die Veranstaltungen sind als virtuelle Formate konzipiert, auch Beratungen können telefonisch oder online trotz Corona stattfinden. "Bei uns steht immer die Einzelberatung im Vordergrund. Corona macht es zwar nicht leichter, aber wir halten an dieser Strategie fest", verspricht Geschäftsführer Holger Stoye.

Herne.Business und der Kreises Recklinghausen bieten die Seminarreihe „Starten in Herne und im Vest“ für alle an, die sich selbstständig machen wollen oder den Sprung in die Existenzgründung schon gewagt haben, aber noch Hilfestellung brauchen.

Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 02323/925-113) oder per E-Mail (startercenter@herne.business) möglich. Für die Teilnahme sind eine Webcam und ein Headset wünschenswert.