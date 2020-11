Die Stadt startete kürzlich die Bildungskooperation „Weckruf Digitalisierung“. Daran beteiligen sich Schulen unserer Stadt und das Open-Source Netzwerk Fiware-Foundation. Ziel ist die Umsetzung des digitalen Wandels an den Schulen.

„Über die Zukunft der Gesellschaft entscheidet, wie man digital unterwegs ist“, glaubt Oberbürgermeister Frank Dudda. Die Kooperation mit der Fiware ist ein weiterer Baustein für die Stadt auf dem Weg zur sogenannten Smart-City. Mit ihr würden die beiden Ziele „digital“ und „international“ der städtischen Strategie 2025 aufgegriffen.

Durch die Bildungskooperation bekommen die Schulen mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften von der Stadt Sensoren, wie zum Beispiel Kohlendioxid-Messer, Temperatursensoren oder Luftqualitätssensoren geschenkt. „Damit wollen wir die digitale Bildung an Schulen fördern und die Fachkräfte von morgen ausbilden“, sagt Pierre Golz von der städtischen Stabstelle für Digitalisierung. Schüler können die Sensoren aufstellen und Daten produzieren. „Wir wollen Digitalisierung erlebbar machen. Mithilfe von Datenautobahnen können die produzierten Daten in eine Plattform gebracht werden", so Golz.

Dafür stellt Fiware Informationsmaterialien und Schulungsmöglichkeiten für das Lehrpersonal, damit sie sich die Software aneignen können. „Das ist für die Jugendlichen ein großer Schritt in die Richtung, Digitalisierung zu verstehen und zu erkennen, welchen Nutzen Digitalisierung stiften kann“, so Andreas Merkendorf, Leiter vom städtischen Fachbereich Schule und Weiterbildung.

Fiware ist ein gemeinnütziger Verein mit dem Ziel, die digitale Transformation der Gesellschaft zu unterstützen. Herne ist die erste Stadt, mit der die Foundation gemeinsam in MINT-Klassen und an Berufskollegs geht. Hier wird ein bisher den Universitäten vorbehaltenes Programm erstmals für weiterführende Schulen angeboten und zielgruppengerecht aufbereitet. Frank Dudda spricht in diesem Zusammenhang von einem Meilenstein: „Wir sind auf dem richtigen Weg, unsere Talentförderung weiter zu stärken.“ Die besten Projekte der Schüler sollen im kommenden Jahr prämiert werden.