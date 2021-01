Der Bedarf an Auszubildenden ist trotz der anhaltenden Corona-Pandemie ungebrochen. Bereits jetzt verzeichnet die Lehrstellenbörse der Handwerkskammer (HWK) Dortmund nicht weniger als 1121 Angebote im Kammerbezirk. Die Tendenz ist steigend, da Angebote von Handwerksunternehmen auch weiterhin ungebrochen eingehen.



Die meisten offenen Lehrstellen finden sich derzeit in den Berufen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (117), Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik (100) sowie Maler und Lackierer (81). In Herne gefragt sind zurzeit vor allem Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik sowie Kaufleute für Büromanagement.

„Ein Teil der Gewerke im Handwerk ist von der Corona-Pandemie direkt betroffen, beispielsweise die Friseure“, sagt Tobias Schmidt, Leiter der HWK-Ausbildungsberatung und Lehrstellenvermittlung. Dennoch sei das Engagement der Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden nach wie vor groß. In Zeiten der Corona-Pandemie habe sich das Handwerk als zukunftsstarker Wirtschaftszweig bewiesen. „Die Betriebe des Bau- und Ausbauhandwerks haben auch jetzt sehr viel zu tun“, so Schmidt. Dementsprechend seien die Zukunftsaussichten und Entwicklungschancen für junge Menschen auf der Suche nach stabilen beruflichen Perspektiven sehr gut. Schmidt: „In jedem Fall lohnt sich ein Blick in die HWK-Lehrstellenbörse oder die direkte Kontaktaufnahme zu den HWK-Lehrstellenvermittlern, die beim Finden des Wunschberufs und beim Erstellen von Bewerbungen helfen.“

Während der geltenden Coronaschutz-Verordnung stehen die Berater nicht nur telefonisch, sondern auch per WhatsApp oder im Video-Chat zur Verfügung. Der Kontakt ist möglich über die Telefonnummer 0231/5493333 und per E-Mail (ausbildungsberatung@hwk-do.de).