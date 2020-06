Freisenbruch

Auch hier, wie in vielen anderen Stadtteilen, ist nicht nur die Uhr stehen geblieben sondern Leerstände nagen täglich am Bürger und erinnern ihn stets an einmal blühende Zeiten unter anderem in seinem alltäglichen Geschäftsumfeld.

Besonders hart betroffen sind auch ehemalige Dörfer, später Städte und dann Stadtteile die durch Handelsstraßen (Hellwege) im Mittelalter für Furore sorgten und Handelstreibende bereits positiv deren Entwicklungen beeinflussten.