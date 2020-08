Der Wocheneinkauf im Supermarkt kostet Zeit und Benzin. Online-Supermärkte versprechen günstige Ware und kostenlose Lieferung. Ist das für euch eine sinnvolle Alternative?

Wer regelmäßig im Supermarkt einkauft, ist mit den Begleiterscheinungen bestens vertraut: Parkplatz suchen, Einkaufswagen schnappen, alles einladen, dann vor der Kasse warten und anschließend alles verladen und in die Wohnung tragen. Sogenannte Online-Supermärkte verheißen in einigen städtischen Regionen eine Alternative: Kostenlose Lieferung bis an die Haustür, und das bei vollwertiger Auswahl und niedrigen Preisen. Wöchentlich mehrere Stunden Zeitersparnis und eine große Portion Komfort – so werben expandierende Unternehmen auch in NRW für den Online-Einkauf.

Kostenlos liefern – ist das wirtschaftlich?

Kostenlose Lieferung, niedrige Preise – kann das wirtschaftlich sein? Nach eigenen Angaben schon. Denn mit der Ladenmiete falle ein großer Kostenfaktor aus der Rechnung. Außerdem ermögliche der Verzicht auf Verkaufsflächen ein effizienteres Lagersystem und schränke die Verschwendung von Lebensmitteln ein. Noch wird der Lieferdienst nicht flächendeckend angeboten, sondern ist in NRW nur in dichter besiedelten Gebieten verfügbar. Doch das Angebot wächst.

Würdet ihr im Online-Supermarkt einkaufen? Wie findet ihr die Idee nicht mehr im Laden einkaufen zu gehen? Was spricht für den traditionellen Supermarkt, was dagegen? Ist der Online-Supermarkt ein sinnvolles Zukunftskonzept?