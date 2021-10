Gelsenwasser erneuert im Auftrag der Wasserversorgung Herne (WVH) ab Montag, 18. Oktober, eine Trinkwasserleitung. Gearbeitet wird in der Straße Am Stadtgarten zwischen den Hausnummern 19 und 43. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember. Die Arbeiten sind im Rahmen des Erneuerungsprogramms von Trinkwasserleitungen für eine auch in Zukunft sichere Wasserversorgung notwendig. Für nicht vermeidbare Behinderungen bittet die WVH um Verständnis.