Die Volkshochschule (VHS) bietet ab Donnerstag, 28. Oktober, 20.15-21.45 Uhr, einen iPhone-Anwenderkurs an. Hier machen sich die Teilnehmer mit den wichtigen Funktionen vertraut. Sie beginnen bei den Grundeinstellungen, der Menüstruktur und lernen einige der praktischen Standard-Apps kennen. Weiter geht es mit dem Personalisieren: Es können zusätzliche Apps hinzugefügt, E-Mail-Adressen eingerichtet und spezielle Einstellungen vorgenommen werden. Schließlich verbinden die Anwender ihr Handy mit der äußeren Welt, wie beispielsweise externen Datenträgern oder Beamern. Weitere offene Fragen werden ebenso beantwortet.Der Kurs findet an drei Abenden im Haus am Grünen Ring, Wilhelmstraße 37, statt und kostet 21 Euro. Anmeldungen sind online oder Tel. 02323/16-2920 oder Tel. 02323/16-3584 möglich.