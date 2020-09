Grundsteinlegung des dritten Bauabschnitts für die Senioreinrichtung Protea wohnen am Park

Mit der heutigen Grundsteinlegung am 10.09.2020, Forellstr. 44 in Herne, wurde der Startschuss zur Vollendung des Seniorcampus Protea wohnen am Park gegeben sein.

Die drei Geschäftsführer des Bauherrn der Confirmus GmbH - Bernd Kaffanke, NorbertDietz und Jürgen Dietz - schaffen damit außerdem die Firmenzentrale der Protea Care GmbH und auch ein Begegnungszentrum der Johanniter-Unfall-Hilfe. Für das kulinarische Wohlbefinden wird eine Gastronomie mit Eisdiele den Komplex ergänzen.

Aufgrund der positiven Aufnahme durch die Bürger, ist es dem Bauträger und den Betreibern eine Pflicht, den Seniorcampus mit diesem Projekt abrunden zu können.

Besonders in Hinblick auf den Ausbau des Quartiers auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit Vollversorgern, Discounter und Wohnbebauung, wird dadurch das Zentrum Baukau vollendet.

Die Fertigstellung für das klimatisierte und über Photovoltaik verfügende Pflegeheim auf dem rd. 4000 qm großem Grundstück befindliche Objekt, welches über eine Nutzfläche von rd. 5200 qm verfügt, ist für Juli / August 2021 vorgesehen. Die Gesamtinvestitionssumme, der dann zusätzlichen 80 Pflegeplätze, beträgt 12,5 Mio. Euro.

Die Planung und Ausführung erfolgt durch das bewährte Architekturbüro Waldow.

Ein besonderer Dank geht an den Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda, denFraktionsvorsitzenden der SPD Udo Sobieski und die Fraktionsvorsitzende der CDU Bettina Szelag, ohne deren unermüdliche Unterstützung die Entwicklung dieses Projekts nicht möglich gewesen wäre.

Weiterhin sollen die beiden Stadtverordneten Roberto Gentilini und Andreas Nowak für

ihre stets greifbare lokale Unterstützung nicht ungenannt bleiben.