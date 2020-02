Handwerk liegt im Trend. Dies belegen Zahlen. Jedoch ist es für Betriebe nicht einfach, Nachwuchs für sich zu begeistern. Dabei gibt es Möglichkeiten, wie sich Betriebe bei der Nachwuchsgewinnung erfolgreich präsentieren können.



Im vergangenen Jahr wurden erstmals nach sieben Jahren wieder mehr als 4000 Lehrverträge im Kammerbezirk Dortmund abgeschlossen. Ein großer Erfolg, der auch damit zusammenhängt, dass sich das Bild vieler Handwerksberufe stark wandelt. Dazu gehören unter anderem die Vereinfachung schwerer Tätigkeiten und die Einführung effizienter Verarbeitungstechniken sowie digitale Hilfsmittel.

Junge Menschen lassen sich aufgrund guter Perspektiven häufig für eine duale Ausbildung begeistern. Auszubildende haben die Möglichkeit, später ein Studium an der Fachhochschule aufzunehmen. Ebenso können Quereinsteiger erfolgreich ihren Weg gehen. Ferner gibt es viele Fort- und Weiterbildungsangebote, mit denen sich der Nachwuchs später auf einzelne Segmente spezialisieren kann.

4 Millionen Erwerbstätige weniger



Immer mehr Betriebe beklagen jedoch, keinen passenden Nachwuchs zu finden. Gründe hierfür liegen unter anderem in der demographischen Entwicklung. Bis zum Jahr 2035 wird die Zahl der Erwerbstätigen voraussichtlich um mindestens 4 Millionen sinken. Ferner ist eine wachsende Akademisierung der Gesellschaft zu beobachten. Das Handwerk konkurriert mit einer ganzen Reihe von Hoch- und Fachhochschulen. Allein in Bochum und Dortmund studieren rund 75000 Personen. Im gesamten Kammerbezirk gibt es über sämtliche Lehrjahre hinweg lediglich 10000 Auszubildende. Um im Wettbewerb um den Nachwuchs nicht ins Hintertreffen zu geraten, muss das Handwerk die Mobilität sowie den Zugang zu überregionalen Ausbildungsangeboten fördern. Positive Effekte erhofft es sich durch das im März in Kraft tretende Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Ein weiterer Grund für den Nachwuchskräftemangel liegt in der mangelnde Transparenz von Karriere- und Entwicklungschancen innerhalb des Handwerks.

Damit Betriebe geeignete Auszubildende finden, müssen sie deutlich machen, warum sich eine Ausbildung lohnt. Dabei sollten sie die jungen Leute dort abholen, wo diese sich primär informieren: in den digitalen Medien. Zusätzliche Anreize wie Doppelqualifizierungen, Auslandspraktika, Teilnahme an Wettbewerben und betriebliche Bonusprogramme können helfen, die Attraktivität eines Unternehmens zu steigern. Vordergründig sollte es aber um die Vermittlung fachlicher Inhalte gehen. Der Nachwuchs muss den Eindruck gewinnen, dass der Betrieb an ihm als Mensch und Fachkraft interessiert ist und ihm eine gute berufliche Zukunft bieten kann. Ferner sollten Unternehmen sich bei der Findung geeigneter Auszubildender vernetzen, also an Vermittlungsprojekten teilnehmen, Schulpartnerschaften pflegen sowie mit der Arbeitsagentur und Bildungsträgern kooperieren.

Berufe auf Messen präsentieren



Handwerkskammer und Kreishandwerkerschaften unterstützen Betriebe. So präsentieren sie die Berufe und Angebote auf Messen und unterstützen im Rahmen der Initiative "Passgenaue Besetzung" beim Finden geeigneter Auszubildender. Zudem sensibilisieren sie für die Potenziale, die mit der Ausbildung junger Menschen verbunden sind.

Während die Aktion "Beruflicher Bildungslotse" Schüler beim Übergang in den Beruf berät, bietet die "Ausbildungsoffensive im Handwerk" Betrieben, die lange oder noch nie ausgebildet haben, Unterstützung beim Einstieg in die Ausbildung. Zudem berät die HWK im Rahmen des Projekts "Willkommenslotse" Geflüchtete.

Die Ausbildung junger Menschen sollte in den kommenden Jahren im Fokus stehen, da in naher Zukunft viele Betriebsübergaben anstehen und die Unternehmen dringend Fachkräfte benötigen, die sie im optimalen Fall durch eine fundierte Ausbildung qualifizieren und an sich binden. Allein im Kammerbezirk Dortmund wird bei rund 20 Prozent der Betriebe in den nächsten Jahren ein Generationswechsel stattfinden. Dies bedeutet für rund 4000 leistungsstarke Talente die Gelegenheit, als junge Unternehmer durchzustarten und mit der Unterstützung guter Mitarbeiter die Firmengeschichte fortzuführen und weiterzuentwickeln.