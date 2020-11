Das Unternehmen Nordfrost hat an seinem neuen Standort in Herne ein Hochregallager in Betrieb genommen. Weitere Prozesse sollen bis Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Mit diesem Meilenstein in der Unternehmensgeschichte stellt die Firma mit Hauptsitz im friesischen Schortens und 40 Logistikzentren bundesweit ihren Kunden aus Lebensmittelindustrie und Einzelhandel 42000 weitere Palettenstellplätze im Ruhrgebiet zur Verfügung. Die Testphase war federführend von einem Projekt-Team rund um IT-Leiter Christian Lüerßen vorangetrieben worden. Es war vor Ort von einem österreichischen Anlagenhersteller unterstützt worden.

Der konventionelle Lagerbereich des Logistikzentrums startete bereits am 5. Mai. Die Inbetriebnahme der automatischen Kommissionierung ist für Anfang kommenden Jahres geplant. Herne nimmt zudem die Funktion als Zentrales Transportlogistik-Hub in Nordrhein-Westfalen auf und wird damit zum Drehkreuz für das bundesweit aufgestellte und europaweit angebundene Sammelgutnetzwerk des Unternehmens. Oberbürgermeister Frank Dudda: „Ich freue mich außerordentlich, dass Nordfrost nun einen weiteren Teil ihres Standortes in Herne in Betrieb genommen hat.“

Übrigens: Die Inbetriebnahme fand am 6. November und damit am Geburtstag des Firmengründers Horst Bartels statt. Dieser war am 1. Februar dieses Jahres im Alter von 75 Jahren verstorben. Die Geschicke des Familienunternehmens hatte er praktisch bis zuletzt geleitet. Im habe der Standort in Herner sehr am Herzen gelegen, so der geschäftsführende Gesellschafter Falk Bartels. Das zweite automatische Tiefkühl-Hochregallager entsteht gerade im Containerhafen Wilhelmshaven. Es verfügt über eine Kapazität von 40000 Palettenstellplätzen und soll Mitte kommenden Jahres fertiggestellt sein werden.