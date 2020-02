Der Shamrockpark ist seit seiner Übernahme im Jahr 2018 ein Prestigeprojekt der Essener Fakt AG. Der zügige Wandel geht unvermindert weiter.



Den nächsten Meilenstein hin zur Vollvermietung markiert der Einzug der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen, die ab März rund 1900 Quadratmeter in Haus 4 anmieten wird. Präsident Heinrich Böckelühr freut sich auf den anstehenden Umzug: „Die neuen Räumlichkeiten bieten unseren Mitarbeitern hervorragende Bedingungen für ihre Arbeit.“

Für die Gemeindeprüfungsanstalt wurden die Räumlichkeiten in Haus 4 umfassend renoviert und modernisiert, um sie an die Anforderungen dieser Landesbehörde an die Arbeitswelten heutiger Zeit anzupassen. „Die Modernisierung des gesamten Shamrockparks schreitet in allen Bereichen voran. Für uns als Eigentümer sind die individuellen Bedürfnisse der Mieter immer eine Möglichkeit, die Räume auf den neuesten Stand zu bringen", erklärte Projektleiterin Janina Wrobel. Der Mietvertrag wurde über 15 Jahre geschlossen und beinhaltet eine Option zur Verlängerung.

Journalistenzentrum in der Nachbarschaft

Die Gemeindeprüfungsanstalt ist ein weiterer neuer Mieter auf dem Areal der ehemaligen RAG-Konzernzentrale. Erst Anfang des Jahres hatte das Journalistenzentrum dort seinen Betrieb aufgenommen. Die Vermietungsquote befindet sich bei mehr als 90 Prozent und der Fortschritt geht unvermittelt weiter: Zurzeit wird ein emissionsfreies Energiekonzept umgesetzt und der Bau des Boarding-Hauses soll zeitnah erfolgen.

Auch Oberbürgermeister Frank Dudda freut sich über den Umzug der Gemeindeprüfungsanstalt. Bisher war die Landesbehörde, die kraft Gesetz ihren Sitz in Herne haben muss, in der Sparkassen-Immobilie an der Heinrichstraße angesiedelt. Dort konnte sie allerdings nicht bleiben. Die Räumlichkeiten werden künftig wieder von der Sparkasse selbst genutzt. Die Gemeindeprüfungsanstalt war daher schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach attraktiven und modernen Büroflächen, bis Dudda den entscheidenden Tipp zum Umzug in den Shamrockpark gab. "Mit der Gemeindeprüfungsanstalt und der Fakt AG finden dort zwei auf Zukunft ausgerichtete, starke Partner zusammen. Diese gelungene Verbindung setzt einen weiteren positiven Impuls für unsere Stadt über die Stadtgrenzen hinaus."