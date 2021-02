Nach einer Überarbeitung können Bürger seit vergangenen Dienstag die Herne-App testen. In einem neuen Design und noch intuitiver steht die Test-App unter anderem im Google-Play-Store zum Download bereit.

Online-Services der Stadtverwaltung sind in der neuen Herne-App in einem intuitiven Design dargestellt. Außerdem wurde die Kompatibilität gesteigert, wodurch sie noch zuverlässiger auf einer Vielzahl an mobilen Endgeräten genutzt werden kann. Zum einen finden Tester in der App die Nachrichten aus dem Stadtgeschehen, zum anderen können sie über den Mängelmelder Hinweise zu wilden Müllkippen oder Straßenschäden verschicken.

Wer die App testet, kann mit seiner Rückmeldung dazu beitragen, dass die Funktionen weiter optimiert werden können. Die Testphase läuft bis Ende Februar. Die Möglichkeiten der App sollen in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, kündigt Pierre Golz von Stabsstelle Digitalisierung an. Die Rückmeldung ist möglich per E-Mail (app@herne.de). Tester sollten zur optimalen Auswertung ihrer Angaben mitteilen, mit welchem Endgerät, Betriebssystem, Softwarestand und App-Version sie getestet haben.

Nach Abschluss der Testphase werden die Nutzer der bestehenden App auf die aktualisierte Version weitergeleitet. Langfristig sollen Angebote wie die praktische Funktion der Push-Benachrichtigungen, ein Stadtplan, die Öffnungszeiten sowie die Standorte der Verwaltung und Informationen zu Veranstaltungen folgen. Auch eine Terminvergabe App soll eines Tages möglich sein.