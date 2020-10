Der Aachener Projektentwickler Landmarken sucht einen neuen Mieter für die Neuen Höfe Herne. Ursprünglich hatte auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern eine Standortgesellschaft des Co-Working-Anbieters Regus in die Immobilie am Robert-Brauner-Platz einziehen wollen.

Laut Landmarken-Pressemitteilung habe das Unternehmen mitgeteilt, dass es den Mietvertrag nicht wie vereinbart antreten kann. Für bisherige Interessenten, die bei Regus bereits Flächen anmieten wollten, sucht Landmarken jetzt nach Lösungen. Insgesamt sind in den Neuen Höfen nun noch rund 3800 Quadratmeter Bürofläche verfügbar.

„Wir hatten Regus Vorschläge zur Anpassung der Rahmenbedingungen gemacht“, sagt Thomas Binsfeld von der Landmarken-Geschäftsleitung. „Jedoch wurde uns von der Regus-Muttergesellschaft mitgeteilt, dass unser Mieter sich außer Stande sehe, die Mietsicherheit zu stellen und den Mietvertrag wie ursprünglich geplant und vereinbart anzutreten.“ Für die Neuen Höfe Herne sei dies natürlich ein Rückschlag, so Binsfeld weiter.

Angesichts der Corona-Pandemie habe man aber bei dem Bemühen, neues Leben in die Innenstädte zu bringen, auch mit Rückschlägen rechnen müssen. Binsfeld ist dennoch optimistisch gestimmt: „Wir hatten zuletzt einige gute Entwicklungen und spüren im Markt auch positive Signale. So gab es für das Flächenangebot von Regus in Herne bereits eine Reihe von Interessenten.“ Für diese sucht Landmarken nun nach Möglichkeiten, ihnen auch ohne den abgesprungenen Betreiber ein attraktives Angebot in den Neuen Höfen machen zu können. Die verfügbaren Flächen sind bezugsfertig und in der Größe flexibel teilbar.

Neben den Büroflächen sind noch kleinteiligere Flächen für Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss verfügbar. Ein Büro-Ankermieter, ein Wirtshaus und ein Fitnessstudio stehen als Mieter bereits fest.