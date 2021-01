Wasserstoff dürfte der Antrieb der Zukunft sein. Entsorgung Herne setzt nun auf diese Technologie. Die Investition wird zu einem großen Teil durch Bundesmittel auf den Weg gebracht.



Entsorgung Herne investiert 14,7 Millionen Euro in die Anschaffung von Abfallsammelfahrzeugen und Kehrmaschinen mit wasserstoffgespeisten Brennstoffzellenantrieb sowie in die Ertüchtigung der Werkstatt und der Depotgaragen auf dem betriebseigenen Gelände. Bis Ende kommenden Jahres werden 15 Fahrzeuge schrittweise durch Brennstoffzellenfahrzeuge ersetzt werden.

Das Vorhaben wird mit 9,26 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. „Mit dem Einsatz von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen mit Brennstoffzellen sind wir auf dem richtigen Weg im Bereich der Abfallwirtschaft und der Stadtreinigung hin zur CO2-neutralen Mobilität von morgen", begründete Vorstand Horst Tschöke die Investition.

Für das Kommunalunternehmen gehören Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Klimaschutz zu den wichtigsten Unternehmenszielen. In verschiedenen Bereichen werden vollelektrische Fahrzeuge eingesetzt oder in diesem Jahr geliefert. Vor diesem Hintergrund hat sich Entsorgung Herne auch mit dem Potenzial von Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge auseinandergesetzt. Neben der Emissionsfreiheit entsprechen Reichweite, Antriebsstärke und Transporteffizienz dem Nutzungsprofil, das für Abfallsammlung und Straßenreinigung erforderlich ist. Auf dieser Grundlage wurde Anfang Oktober ein Förderantrag für das Nationale Investitionsprogramm des Bundes gestellt.

Das strategische Ziel von Entsorgung Herne für die nächsten Jahre ist, den Einsatz konventioneller, dieselbetriebener Fahrzeuge weiter zu reduzieren und den gesamten Fuhrpark sukzessiv auf klimafreundliche Antriebe umzurüsten.

Mit den Ende Dezember 2020 bewilligten Fördermitteln werden bis Ende 2022 Ersatzbeschaffungen für elf Abfallsammelfahrzeuge und zwei Sperrmüllfahrzeuge sowie für zwei Großkehrmaschinen erfolgen. Dann sind zwei Drittel der schweren Fahrzeuge im Bereich der hoheitlichen Abfallsammlung und knapp ein Drittel der Fahrzeuge im Bereich der Straßenreinigung emissionsfrei im Stadtgebiet im Einsatz.

Die Betankung der Fahrzeuge soll in erster Linie an der Wasserstoffproduktions- und Betankungsanlage der Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) in Herten erfolgen, die voraussichtlich Ende 2022 ihren Betrieb aufnimmt. In dieser Anlage wird zukünftig durch den Einsatz des erzeugten Stroms aus der thermischen Abfallverwertung per Elektrolyse Wasserstoff gewonnen werden, der aufgrund des biogenen Anteils im Abfall zu 100 Prozent als grüner Wasserstoff gilt.

Entsorgung Herne schließt damit einen Kreislauf. Tschöke: „Der im Stadtgebiet mit den emissionsfreien Brennstoffzellenfahrzeugen gesammelte Abfall wird immer wieder zur Produktion von grünem Wasserstoff eingesetzt.“ Oberbürgermeister Frank Dudda unterstreicht die Bedeutung der strategischen Ausrichtung und die Investitionsbereitschaft des Unternehmens als wichtigen Beitrag für die gesamtstädtischen Klimaschutzziele: „Das ist ein wichtiger Baustein für die Planungen der Stadt zur Nutzung von Wasserstoff in unterschiedlichen Bereichen mit verschiedenen Partnern aus Kommunalwirtschaft und der Privatwirtschaft.“

Entsorgung Herne hat sich mit sechs weiteren Entsorgungsunternehmen aus Duisburg, Wuppertal, Recklinghausen, Bochum und Paderborn zu einer Einkaufskooperation zusammengeschlossen. Dieser Zusammenschluss vereinfacht für alle Kooperationspartner den Beschaffungsprozess, denn so können Leistungen in größeren Mengen zu günstigeren Preisen bezogen, der Verwaltungsaufwand reduziert und gemeinsame Marktbeobachtung betrieben werden.

Die erste Ausschreibung der Brennstoffzellenfahrzeuge im Rahmen der Einkaufskooperation ist bereits Mitte Dezember erfolgt, so dass voraussichtlich im Spätsommer oder Herbst dieses Jahres die ersten sieben Fahrzeuge an Entsorgung Herne ausgeliefert werden.

Entsorgung Herne plant, auch über 2022 hinaus den Fuhrpark weiter umzustellen. Unter dem Vorbehalt der Bewilligung ausreichender Fördermittel für Nutzfahrzeuge für hoheitliche Aufgaben in Abfallsammlung und Straßenreinigung ist geplant, dass bis Ende 2023 70 Prozent der Nutzfahrzeuge im Bereich der Abfallsammlung und knapp 90 Prozent der Großkehrmaschinen emissionsfrei auf Hernes Straßen unterwegs sind.