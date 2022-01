Das in 2021 gestartete Format Herner Förder-Freitag präsentiert wieder interessante Förderprojekte für Unternehmen jeglicher Größe. In der nächsten Ausgabe am Freitag, 14. Januar, 13 bis 13.45 Uhr, steht die Beschäftigtenqualifizierung im Fokus.

Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter führen zu mehr Effektivität und Wettbewerbsfähigkeit, sorgen jedoch zusätzlich bei den Geförderten für mehr Sicherheit und Zufriedenheit im Job und somit meist auch für eine stärkere Identifikation und Bindung. Zusammengenommen also Faktoren, die für den nachhaltigen Unternehmenserfolg unerlässlich sind, gerade in Zeiten des Fachkräftemangels.

Heidrun Gabrysczak vom gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und des Jobcenter, stellt in der digitalen Veranstaltung die Beschäftigten-Qualifizierung vor und zeigt auf, wie diese vorteilhaft eingesetzt werden kann. Gemeinsam mit den Ansprechpartnerinnen von Herne.Business steht sie auch für Fragen zur Verfügung. Im Anschluss kann zudem ein persönlicher Beratungstermin vereinbart werden.

Digitalisierung und Organisation

Die Anmeldungen für den Förderfreitag können direkt im Web vorgenommen werden: https://bit.ly/34oQYaN. Alternativ kann eine Mail mit den persönlichen Kontaktdaten an uservice@herne.business gesendet werden.

Der nächste Förder-Freitag findet am 21. Januar zum Thema Beratungsförderung für Digitalisierung und Organisation statt.