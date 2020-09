Auszubildende und junge Beschäftigte können sich zu Nachwuchs-Betriebsräten wählen lassen. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Noch bis Ende November laufen die Wahlen für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen.

Gerade in Krisenzeiten sei es wichtig, dass Einsteiger in einen Beruf ihre Stimme abgeben, damit ihre Belange nicht unter die Räder kommen, sagt Adnan Kandemir. Der Gewerkschaftssekretär appelliert an junge Beschäftigte, sich selbst zur Wahl zu stellen.

Nach Beobachtung der Gewerkschaft nehmen die Beschwerden junger Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu. So berichtete ein angehender Mechatroniker im Lebensmittelwerk der Gewerkschaft, dass im Lockdown die Ausbilder wegen verschobener Schichten kaum greifbar waren und interner Unterricht lange ausfiel. "Das ist ein klassisches Thema für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen und den Betriebsrat, denn Ausbildungsbetriebe müssen sicherstellen, dass Auszubildende entsprechende Schulungen bekommen und nicht in den Regelbetrieb eingebunden werden“, betont Kandemir. Gemeinsam mit dem Betriebsrat setzten die Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretungen die Interessen junger Beschäftigter durch. Dies sei gerade auch dann entscheidend, wenn sich Berufsstarter nicht trauten, Missstände selbst anzusprechen.

Nach Angaben der Arbeitsagentur gibt es in Herne aktuell rund 3600 Auszubildende. Eine Interessenvertretung kann wählen, wer in einem Betrieb arbeitet, der mindestens fünf Jugendliche oder Auszubildende und bereits einen Betriebsrat hat. Stimmberechtigt sind alle Beschäftigten unter 18 Jahren – ebenso wie Mitarbeiter unter 25 Jahren, die eine Ausbildung machen.