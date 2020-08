Modern, funktional und energieeffizient: In weniger als einem Jahr haben die Stadtwerke für die Stadtentwässerung Herne (SEH) ein neues Betriebsgebäude fertig gestellt. Auf dem Gelände am Grenzweg arbeiten jetzt Technik und Verwaltung Tür an Tür. Kürzlich fand die offizielle Schlüsselübergabe statt.

29 Mitarbeiter finden am Grenzweg auf 1100 Quadratmetern Räumlichkeiten, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind: Schwarz- und Weißkauen sowie Duschen und Büros für Mitarbeiter aus dem Kanalbau, einen Technikbereich mit Werkstatt, Lager, EDV-Räume und eine beheizte Fahrzeughalle, damit die SEH-Fahrzeuge bei jeder Witterung einsatzbereit sind. Ein zusätzlicher Vorteil sei die räumliche Nähe. „Jetzt können Techniker, Ingenieure und Verwaltung Synergien gemeinsam weiterentwickeln“, sagte SEH-Geschäftsführer Josef Becker.

„Natürlich spielt Energieeffizienz bei uns eine besondere Rolle“, betont Bauherr und Stadtwerke-Vorstand Ulrich Koch. Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung und LED-Beleuchtung sind selbstverständlich. Und auf dem Dach produzieren 126 Solarmodule klimafreundlichen Strom.

Oberbürgermeister Frank Dudda hatte bei der Schlüsselübergabe die weitere städtische Entwicklung im Blick: "Wir sind froh, mit dem Neubau einen weiteren Baustein für eine zukunftsgerichtete kommunale Infrastruktur zu setzen."